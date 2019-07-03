Aras Bulut İynemli Çukur'un sezon arasında askere gitti! Birlikte sevgi seline uğradı

Birliğinde çok sayıda seveniyle karşılaşan Aras Bulut İynemli, hem devre hem de hayranı olan kişilerle sık sık fotoğraf çektiriyor. 3 hafta sonra askerliğini bitirecek olan Aras Bulut'un, sakalsız ve kısa saçlı hali ise takipçilerinden tam not aldı.