Aras Bulut İynemli Çukur'un sezon arasında askere gitti! Birlikte sevgi seline uğradı
Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, birçok ünlü isim gibi bedelli askerlikten faydalandı. İynemli, teslim olduğu birliğinde ise hayranları tarafından sevgilerle karşılandı.
Reyting rekorları kıran Çukur'da Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, bedelli askerlikten faydalanan isimler arasına girmişti. Başarılı oyuncu, bedelli askerlik esaslarına göre 1 Temmuz’da Kütahya’daki birliğine teslim oldu.
Birliğinde çok sayıda seveniyle karşılaşan Aras Bulut İynemli, hem devre hem de hayranı olan kişilerle sık sık fotoğraf çektiriyor. 3 hafta sonra askerliğini bitirecek olan Aras Bulut'un, sakalsız ve kısa saçlı hali ise takipçilerinden tam not aldı.
Dizisinin sezon finaline girmesinin ardından yeni bir film projesi için çalışmalara başlayan Aras Bulut İynemli, ''Yedinci Koğuştaki Mucize'' için kolları sıvamıştı. Filmde, 7 yaşındaki kızıyla aynı zeka yaşına sahip bir babanın umut dolu hikayesi anlatılacak.
Peki Aras Bulut İynemli kimdir?: 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbulludur. Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır.