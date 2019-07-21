Aras Bulut İynemli bedelliyi bitirdi devreleriyle veda pozu sosyal medyaya düştü
Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin sezon finaline girmesiyle bedelli askerliğe giden genç oyuncu Aras Bulut İynemli, 3 haftalık görevinin ardından veda pozuyla askerliğini bitirdi.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı Mete karakteriyle yıldızını parlatmasının ardından adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Aras Bulut İynemli, 1 Temmuz'da Kütahya'daki birliğine teslim olmuştu. İynemli, 3 haftalık sürenin ardından askerliğinin sonuna geldi.
Geçtiğimiz gün askerliğini bitiren ve asker arkadaşlarıyla vedalaşırken hatıra fotoğrafı çektiren Aras Bulut İynemli, bu fotoğrafa ilk bakanlar tafarından fark edilmekte güçlük çekti. Aras Bulut'un askerliğin ardından yeni bir sinema filminin çekimlerine başlaması bekleniyor.
Peki Aras Bulut İynemli kimdir?: 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbulludur.
Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır.