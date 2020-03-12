Araplar bu güvercine 360 bin lira teklif etti satmadı bakın kaç lira istedi!
ELAZIĞ’da çocukluğundan bu yana güvercin besleyen 70 yaşındaki Mustafa Turgut, Arapların talip olup 55 bin dolar verdiği güvercinine 100 bin dolar değer biçti.
Elazığ’da yaşayan Mustafa Turgut'un (70) 8 yaşında iken komşusunun verdiği güvercinle başlayan kuş sevgisi 62 yıldır devam ediyor. 3 çocuk babası Turgut, çeşitli güvercinlerin yanı sıra özel olarak getirttiği Miski türünün ırkının devam etmesine aracılık ediyor.
Turgut'un 46 yıldır bozulmadan ırkı devam eden Miski tür güvercinlerinden "Tek Telli"ye ise birçok kişi talip oluyor. Son olarak Arapların 55 bin dolar verdiği güvercinine 100 bin dolar değer biçen Turgut, bu fiyatın altında bir rakama satma taraftarı olmadığını aktardı.
1.5 yıl önce 30 bin TL'ye aldım
62 yıldır güvercin beslediğini ve Şababın Miski türü olduğunu ifade eden Mustafa Turgut, “1950 yılından beri evlerde besleniyor. 1974 yılında benim elime geçti. Bende çoğaltması için Şanlıurfa'ya yolladım. Arkadaşım üretti, tekrar bana yolladı. Bunu para ile aldım. Bundan bir buçuk yıl önce 30 bin TL'ye aldım.
Bu yapıda orjinal hiç bozulmamış kuş
Bir kere Araplar satın almak istedi. Onlar 55 bin dolar verdi. Ben ise 100 bin dolar istiyorum. Öyle anlaşamadık. Vermedim, vermekte istemiyorum. Seviyorum. Bu hayvanı besleyeceğim. Bu hayvanın ismi Tek Telli, bu yapıda orijinal, hiç bozulmamış kuş.