Araplar bu güvercine 360 bin lira teklif etti satmadı bakın kaç lira istedi!

1.5 yıl önce 30 bin TL'ye aldım

62 yıldır güvercin beslediğini ve Şababın Miski türü olduğunu ifade eden Mustafa Turgut, “1950 yılından beri evlerde besleniyor. 1974 yılında benim elime geçti. Bende çoğaltması için Şanlıurfa'ya yolladım. Arkadaşım üretti, tekrar bana yolladı. Bunu para ile aldım. Bundan bir buçuk yıl önce 30 bin TL'ye aldım.