Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor

Yemyeşil sularda yapılan 2 saatlik tekne turlarında ziyaretçilere, içerisinde dönemin kralı ve ünlü savaşçıları için yapılmış 5 bin yıllık antik kaya mezarları ile Roma ve Bizans dönemine ait Xyatis Antik Kenti kalıntıları ve M.S. 1200 yılına ait yaklaşık 300 kişinin barınabileceği ve kayaların içine gizlenmiş tapınak bulunan kanyonun tarihi, tekne kaptanları tarafından anlatılıyor. Tekne turunda keyifli vakit geçiren ziyaretçiler, fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştiriyor.