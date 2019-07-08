Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor
AYDIN'ın Bozdoğan ilçesindeki, Arapapıştı Kanyonu Türkiye'nin saklı cennetlerinden birisi adeta. Kanyona yerli ve yabancı turistlerin ilgisi oldukça arttı.
Aydın, Denizli ve Muğla illeri arasında kalan Arapapıştı Kanyonu dünyanın 8'inci harikası olarak adlandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 Nisan ayında turizme açılarak tekne turları başlayan Kemer Barajı'nda yer alan kanyonu, her gün ortalama 2 bin kişi ziyaret ediyor.
Kanyondaki tekne turlarına katılmak isteyen yetişkinler 40 TL, öğrenciler ise 30 TL ödüyor. İzmir, Ankara ve İstanbul'un yanı sıra, yurdun çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler, onlarca kuş ve balık türünü görebilecekleri 14 kilometrelik tekne turu yapıyor.
Yemyeşil sularda yapılan 2 saatlik tekne turlarında ziyaretçilere, içerisinde dönemin kralı ve ünlü savaşçıları için yapılmış 5 bin yıllık antik kaya mezarları ile Roma ve Bizans dönemine ait Xyatis Antik Kenti kalıntıları ve M.S. 1200 yılına ait yaklaşık 300 kişinin barınabileceği ve kayaların içine gizlenmiş tapınak bulunan kanyonun tarihi, tekne kaptanları tarafından anlatılıyor. Tekne turunda keyifli vakit geçiren ziyaretçiler, fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştiriyor.
Tur sonrası tekneden inen ziyaretçileri Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı, İzmir Marşı ile karşılıyor. Seyir Tepesi'ne çıkan ziyaretçiler, gördükleri manzaraya hayran kalıyor.