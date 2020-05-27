Aralıklı oruç diyetiyle zayıflayan Buse Terim önce ve sonra paylaşımı yaptı

25 kilo verdiği söylenen Buse Terim, değişimiyle şaşırtırken bu kadar kiloyu nasıl verdiği de merak konusu olmaya devam ediyor. Bilenler bilmeyenlere anlatarak aralıklı oruç diyeti nedir ne değildir anlatıyor. Bunun yanı sıra Buse Terim de değişimini, yeni fotoğraflarla gözler önüne seriyor.