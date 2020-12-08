Aralık ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu! İşte uygun fiyatlı araç listesi
2020 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar açıklandı.
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri belli oldu. Yılın son ayında firmaların kampanyaları da hız kazandı.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...
CİTROEN
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 155.000 TL
CİTROEN ARALIK KAMPANYALARI
C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 30 ay 0,99% faiz kampanyası veya 20.000 TL nakit alım desteği sunulmakta. Berlingo Kombi modelinde 60.000 TL 18 Ay 0% faiz kampanyası veya 4.000 TL nakit indirim desteği bulunmakta.
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Kampanyalı fiyatı 291.500 TL