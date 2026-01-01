Aralık ayı enflasyonu zam oranını belirleyecek! Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?

Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt'un haberine göre asgari ücretin yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak belirlenmesinin ardından Türkiye’de 17 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun gözü 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklinin zamları belli olacak.