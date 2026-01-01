BIST 11.262
DOLAR 42,96
EURO 50,58
ALTIN 5.966,21

Aralık ayı enflasyonu zam oranını belirleyecek! Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?

|
Aralık ayı enflasyonu zam oranını belirleyecek! Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?

Türkiye’de 17 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun gözü 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisinde rakam ne olacak?

Aralık ayı enflasyonu zam oranını belirleyecek! Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak? - Resim: 1

5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine katılan  ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

17
Aralık ayı enflasyonu zam oranını belirleyecek! Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak? - Resim: 2

Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt'un haberine göre asgari ücretin yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak belirlenmesinin ardından Türkiye’de 17 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun gözü 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklinin zamları belli olacak. 

27
Aralık ayı enflasyonu zam oranını belirleyecek! Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak? - Resim: 3

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alırken memur ve memur emeklisinin aylıklarına, toplu sözleşme kapsamında yapılan zamma ilave 6 aylık enflasyon farkı ilave edilecek.

37
Aralık ayı enflasyonu zam oranını belirleyecek! Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak? - Resim: 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 18 BİN 975 TL OLACAK

Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verileri; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti. Buna göre emeklilere yüzde 11,21, memurlara ise yüzde 17,55 oranında zam kesinleşmişti. 

47