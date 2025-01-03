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Aralık ayı enflasyonu açıklanıyor! Milyonlarca memur ve emekli bekliyor, zam belli olacak

Aralık ayı enflasyonu açıklanıyor! Milyonlarca memur ve emekli bekliyor, zam belli olacak

Memur ve emekli maaşlarında zam oranını belirleyecek olan enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,61 gelmesi bekleniyor.

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Aralık ayı  enflasyonu verisiyle, emekli ve memurun alacağı 6 aylık zam oranı belli olacak.

AA Finans'ın enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. 

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

6 aylık enflasyon kaç bekleniyor? 

Aralık enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi halinde, 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 16,42 olacak.

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