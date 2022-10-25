Aralarından su sızmıyor! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'ndan yeni poz: Böyle keyif yaptılar
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, 2005 yılında boşandığı eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Boşandıktan sonra arkadaşlıklarını devam ettiren ünlü isimler geçtiğimiz günlerde Avşar Kızı'nın 59. yaş gününde bir araya gelmişti. İkili bu kez de birlikte golf oynamaya gitti ve Hülya Avşar o keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Bir döneme damga vuran çiftlerden Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, sekiz yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında boşanmışlardı. Bu evliliklerinden Zehra adında bir kızları olan ikili, boşandıktan sonra arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.
Hülya Avşar yeni sezona görkemli bir giriş yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde Maslak'ta bir mekanda sahneye çıkan Hülya Avşar, derin göğüs dekolteli yeşil elbisesi ile kendine hayran bırakmıştı.
Sahne tarzı ile dikkat çeken Hülya Avşar sıklıkla kullandığı siyah rengin dışına çıkarak hayranlarından tam not aldı.
Hülya Avşar'ı izlemeye gelenler arasından eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra Çilingiroğlu da vardı. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun güzelliği dikkat çekmişti. Zehra Çilingiroğlu son hali ile magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarmıştı.