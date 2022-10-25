Aralarından su sızmıyor! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'ndan yeni poz: Böyle keyif yaptılar

Bir döneme damga vuran çiftlerden Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, sekiz yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında boşanmışlardı. Bu evliliklerinden Zehra adında bir kızları olan ikili, boşandıktan sonra arkadaşlık ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.