Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Bulgar plakalı bir aracın kontrolü esnasında bagajdan çıkanlar şaşkına çevirdi.
Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Bulgar uyruklu R.D.M.’nin yaptığı, Bulgar plakalı otomobilde yapılan rutin araç ve bagaj kontrolünde şaşırtan bir olay meydana geldi.
Stepne boşluğuna gizlenmiş vaziyette 2 adet canlı Piton Yılanı, daha sonra yapılan x-ray taraması sonucunda ise aracın bagajının yan duvarlarına gizlenmiş vaziyette 1 adet yavru timsah, 10 adet yavru kertenkele ve 4 adet yavru piton yılanı ele geçirildi.
Ele geçirilen hayvanların Nesli tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında olması ve yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenilmesi sebebiyle el konuldu.
Hayvanlara el konulduktan sonra Doğa Koruma, Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Ayrıca olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.