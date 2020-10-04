Aracı öylece bıraktılar! Beylikdüzü'nde sevgililerin manzara keyfi kabusa döndü

Sarı, denizi gören tepenin kenarından hareket ettirilemeyen otomobilin kurtarılması için polis ve itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada tesadüfen yoldan geçen Off- road araçlarının sürücülerinden yardım isteyen Sarı, otomobilin uçuruma yuvarlanabileceği için olumsuz yanıt aldı. Gelen itfaiye ekibi de, otomobilin tepeden kayma riski bulunduğu için çifte yardımcı olamayacaklarını bildirdi.