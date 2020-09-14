Aracı olanları sevindirecek gelişme! Benzine indirim geliyor

Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

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Bu gece yarısından itibaren benzinde yapılması beklenen 11 kuruşluk indirimin pompa fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı EPGİS'in açıklamasıyla netlik kazanacak.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.