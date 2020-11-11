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Aracı olanlar dikkat! Benzine 19 kuruş zam geliyor

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruşluk zam bekleniyor.

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Saat 12:00'den itibaren benzinin litre fiyatında 19 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda ise bir değişiklik beklenmiyor. 

Geçtiğimiz hafta benzinin litre fiyatına 17 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam gelmişti.

Fiyatlar nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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