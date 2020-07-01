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Aracı olan herkesi ilgilendiren gelişme! Ödemeler bugün başladı

İlk taksiti Ocak ayında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri bugün başladı. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı itibarıyla başlıyor. Tüm araç sahiplerinin bu ödemeleri yapması zorunlu.

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Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek. İşte 2020 yılı Temmuz ayı MTV tutarları

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İşte MTV tutarları (01/01/2018 öncesi tescil)

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Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2020 Temmuz MTV’si: 482 lira

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