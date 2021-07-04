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Aracı gören selfie çekti! Allah bize yeter Muhsin Başkan

Aracı gören selfie çekti! Allah bize yeter Muhsin Başkan

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki aracın üzerindeki yazılar ve minyatür oyuncaklar dikkat çekti. Çevredekiler aracın yanına geçip selfie yaptı.

Aracı gören selfie çekti! Allah bize yeter Muhsin Başkan

İnegöl'de park halindeki aracın üzerindeki yazılar ve minyatür oyuncaklar dikkat çekti. Çevredekiler aracın yanına geçip selfie yaptı.

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Aracı gören selfie çekti! Allah bize yeter Muhsin Başkan

İnegöl ilçesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan 42 PS 934 plakalı otomobil, üzerindeki sprey boya ile yazılan yazılar ve tavanındaki minyatür oyuncaklarla ilgi odağı oldu. 

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Aracı gören selfie çekti! Allah bize yeter Muhsin Başkan

Sahibinin öğrenilemediği otomobili görenler, şaşkınlık yaşadı. Bazı kişiler ise, otomobilin yanında selfie çekti. 

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Aracı gören selfie çekti! Allah bize yeter Muhsin Başkan
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