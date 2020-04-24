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Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine 29 kuruş zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. İnternethaber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre benzine 29 kuruş zam bekleniyor.

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Petrol fiyatlarındaki sert dalgalanma akaryakıt fiyatlarının da sürekli değişiklik göstermesine neden oluyor. 

Art arda 3 gün gelen indirimlerle 2016'daki seviyelerine inen benzinde bu sefer fiyat artışı gündemde. Benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Yeni benzin fiyatları

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 4,88 TL'den satılan benzinin litresi 5,17 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi İzmir'de 4,99 TL'den 5,28 TL'ye, Ankara'da ise 4,98 TL'den 5,27 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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