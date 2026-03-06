Araç sahiplerine kötü haber! Bu hafta 2. zam geliyor...

DEVLET ZAMMIN BÜYÜK KISMINI KARŞILAYACAK

Akaryakıta yapılacak son zamda artışın önemli bir bölümü eşel mobil sistemi kapsamında devlet tarafından karşılanacak. Sistem gereği, fiyat artışının büyük kısmı ÖTV'den feragat edilerek Hazine tarafından üstleniliyor.

Benzinde normal şartlarda 2 lira 18 kuruş olması beklenen zammın 1 lira 63 kuruşluk kısmı ÖTV'den karşılanacak. Bu nedenle artışın yalnızca 55 kuruşluk bölümü pompa fiyatlarına yansıyacak.