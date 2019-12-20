Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıtta kallavi zam kapıda

Küresel piyasalarda dolar ve petrol fiyatlarının artması akaryakıtta da büyük bir zam beklentisi ortaya çıkardı. Akaryakıta okkalı zam geliyor.

Dün varil fiyatını 66,52 dolardan kapatan brent petrolün varili, bugün uluslararası piyasalarda 66,53 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte petrol fiyatlarında yaşanan bu artışın Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkilemesi kaçınılmaz görünüyor. Çünkü dünyada petrol fiyatlarının yükselmesi Türkiye piyasalarına zam, gerilemesi ise indirim olarak yansıyor. Peki Türkiye'yi bu durum nasıl etkiler? Akaryakıta zam gelir mi? Pompaya nasıl yansıyacak?

Büyük zam yolda

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre; Motorinin litre fiyatında bugün gece yarısı veya pazartesi gece yarısı itibari ile geçerli olmak üzere 32 kuruş, benzin fiyatında ise 19 kuruşluk bir zammın yapılması bekleniyor.

Motorine yapılacak olan zammın 26 kuruşu ÖTV'den karşılanacağından pompaya 6 kuruş olarak yansıtılması bekleniyor. Tüm bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde benzin fiyatına da pompaya yansıyacak şekilde 19 kuruşluk bir zam yapılacak.

Olumlu beklentiler artıyor

Küresel petrol fiyatları ABD-Çin ticaret anlaşmasının sonuçlarına dair iyimserlik dolayısıyla yüksek seyrini sürdürüyor. Uzmanlar, en son Çin'in, ABD kaynaklı petrol ve kimyevi ürünlere uyguladığı vergileri 12 ay boyunca kaldırdığını duyurmasının, ABD-Çin ticari anlaşmasına dair olumlu beklentileri artırdığını ifade ediyor.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin kesinti kararlarının, petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen diğer bir unsur olduğu belirtiliyor. Brent petrolde teknik olarak 66,70 ile 66,79 dolar aralığının direnç, 66,61 ile 66,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

Türkiye’de güncel akaryakıt fiyatları

Peki Türkiye piyasalarının 3 büyük ilinde akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul’da motorinin litre fiyatı 6.47 TL’den, benzinin litre fiyatı ise 6.86 TL’den satılıyor. Ankara’da ise motorinin litre fiyatı 6.53 TL’den benzinin litre fiyatı 6.94 TL’den işlem görüyor.

İzmir ilinde ise motorinin litre fiyatı 6.55 TL’den satılırken benzinin litre fiyatı 6.93 TL’den satılıyor.