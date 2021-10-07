BIST 1.397
DOLAR 8,88
EURO 10,28
ALTIN 501,72
HABER /  EKONOMİ
ADV 5-7 Ekim VarVar İndirimini kaçırma!

Araç sahiplerine kötü haber

Araç sahiplerine kötü haber

Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam geldi. Zam bu geceden itibaren geçerli olacak. Artış pompa satış fiyatına yansıyacak.

Abone ol

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 35, benzinin litre fiyatına ise 26 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin zammı pompa fiyatına ortalama 23 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 12 kuruşluk kısım ise devrede olan eşel mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak. Benzine gelen 26 kuruş zammın tamamı ise eşel mobil sisteminden karşılanacağından pompa fiyatlarına yansımayacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,35 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,58 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,29 liradan 7,52 liraya, İzmir'de 7,37 liradan 7,60 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Küresel gıda fiyatları Eylül 2011'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı
Küresel gıda fiyatları Eylül 2011'den bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı
VarVar İndirimi başladı!
VarVar İndirimi başladı!
"Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, istifasını verdi
"Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, istifasını verdi
Çinli diplomat: ABD ile çatışma dünyaya zarar verecek
Çinli diplomat: ABD ile çatışma dünyaya zarar verecek
Türkiye ile Kenya arasında petrol ile gaz aramada dev iş birliği
Türkiye ile Kenya arasında petrol ile gaz aramada dev iş birliği
Paris Anlaşması'nı onaylayan Türkiye için iklim politikasında yeni dönem başlıyor
Paris Anlaşması'nı onaylayan Türkiye için iklim politikasında yeni dönem başlıyor
Ruslardan dikkat çeken analiz: Türk İHA'larına çözüm bulamadık
Ruslardan dikkat çeken analiz: Türk İHA'larına çözüm bulamadık
Kargo görevlisi asansör boşluğuna düşmüştü! Cenazede beslediği sokak köpeği Yoldaş görenleri duygulandırdı
Kargo görevlisi asansör boşluğuna düşmüştü! Cenazede beslediği sokak köpeği Yoldaş görenleri duygulandırdı
Türkiye'nin uyarılarına rağmen sürüyor! Amerikan ordusu bu yıl 880 PKK/YPG'liye eğitim verdi
Türkiye'nin uyarılarına rağmen sürüyor! Amerikan ordusu bu yıl 880 PKK/YPG'liye eğitim verdi
Konya’da avukata silahlı saldırı
Konya’da avukata silahlı saldırı