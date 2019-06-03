HABER /  EKONOMİ

Araç sahiplerine güzel haber! Benzin ve LPG'ye indirim geldi

Araç sahiplerine güzel haber! Benzin ve LPG'ye indirim geldi

Benzine bu gece yarısından itibaren 9 kuruş indirim geliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin fiyatı 7,06 lira olacak.

Benzin fiyatı 7.05'e düşecek

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ve İzmir'de ise 7,14 liradan 7,05 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

LPG'ye 12 kuruşluk indirim

LPG'ye ise 12 kuruş indirim geldi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Süper Kupa finalinin bir galibi de İstanbul olacak ekonomiye doping etkisi
Süper Kupa finalinin bir galibi de İstanbul olacak ekonomiye doping etkisi
Kremlin'den ABD'ye İdlib mesajı
Kremlin'den ABD'ye İdlib mesajı
Rafael Benitez Fenerbahçe'den eski futbolcusunu geri isteyecek
Rafael Benitez Fenerbahçe'den eski futbolcusunu geri isteyecek
Bursa'da korkunç kaza sürücü diri diri yandı
Bursa'da korkunç kaza sürücü diri diri yandı
Kasımpaşa'ya teknik direktör olması için 3 aday belirlendi! Biri gelecek
Kasımpaşa'ya teknik direktör olması için 3 aday belirlendi! Biri gelecek
Abdullah Avcı 2 Türk'ü gözüne kestirdi! Bayramdan sonra gelecekler
Abdullah Avcı 2 Türk'ü gözüne kestirdi! Bayramdan sonra gelecekler
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa bayram namazı saatleri 2019 Diyanet
Manisa bayram namazı saatleri 2019 Diyanet
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 İzmir bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 İzmir bayram namazı saati
Takdir almak için kaç puan gerekiyor e okul karne sorgulama
Takdir almak için kaç puan gerekiyor e okul karne sorgulama
Kahramanmaraş bayram namazı saatleri 2019 Diyanet namaz saatleri
Kahramanmaraş bayram namazı saatleri 2019 Diyanet namaz saatleri
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Osmaniye bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Osmaniye bayram namazı saati
Askerlik sistemi yeni yedek subay seçimi nasıl olacak?
Askerlik sistemi yeni yedek subay seçimi nasıl olacak?
Mersin bayram namazı saat kaçta Diyanet bayram namaz saatleri 2019
Mersin bayram namazı saat kaçta Diyanet bayram namaz saatleri 2019
Arefe günü noterler açık mı 3 Haziran noter çalışma saatleri
Arefe günü noterler açık mı 3 Haziran noter çalışma saatleri
Yorumlar