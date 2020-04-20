Araç sahipleri gece yarısına dikkat! İndirim geliyor

Petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesiyle birlikte akaryakıtta gece 12:00 itibariyle 5 kuruşluk indirim bekleniyor.Abone ol
Küresel piyasalarda yaşanan anlık gelişmeler nedeniyle petrol fiyatları sürekli değişiyor.
Gece yarısı indirim
Petrol fiyatlarında düşüşün devam etmesiyle beraber benzin fiyatında bu gece yarısı itibariyle 5 kuruşluk bir indirim bekleniyor.
İstanbul'da benzinin litre fiyatı 5.30 TL'den satılırken Ankara'da benzinin litresi 5.40 kuruştan işlem görüyor.
Petrol fiyatları
Cuma günü 28,10 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 27,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,10 azalışla 26,99 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 17,55 dolardan alıcı buldu.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul başta olmak üzere bir çok ile sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji paylaştı