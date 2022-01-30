Araç sahipleri dikkat yarın son gün! Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor. Bu durumda MTV'nin ilk taksidi ödemesi için yarın son gün. Peki güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne? İşte ayrıntılar...