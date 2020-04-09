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Araç sahipleri dikkat! Motorin ve benzine indirim yolda

Motorinin litre fiyatında 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 12 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

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Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Pompa fiyatlarına yansıyacak

Söz konusu indirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. Buna göre, motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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