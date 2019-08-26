Araç sahipleri dikkat! Gece yarısından sonra benzin ve motorine zam

27 Ağustos gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına ortalama 18, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi.

ENERJİ Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına motorinde ortalama 18, benzinde ise 17 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,76 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,81 liraya, İzmir'de ise 5,71 liradan 5,89 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara’da ortalama 5,94 liradan 6,11 liraya, İstanbul'da 5,82 liradan 5,99 liraya, İzmir'de de 5,92 liradan 6,09 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.