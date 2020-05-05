Araç sahipleri dikkat! Benzine bugün bir zam daha geliyor

İnternethaber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre benzinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapılması bekleniyor.

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Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarının da sürekli değişiklik göstermesine neden oluyor. Araç sahiplerini üzecek habere göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 5 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Önceki gün de zam gelmişti

Önceki gün EPGİS yaptığı açıklamada benzinin litre fiyatına benzinin litre fiyatına 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam yapıldığını duyurmuştu. Zamlı tarife de dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girmişti.

Zam sonrasında Ankara'da ortalama 5,33 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,40 lira, İstanbul'da 5,19 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,36 liradan 5,43 liraya yükseldi.

Ankara'da ortalama 4,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,03 liraya İstanbul'da 4,79 liradan 4,95 liraya, İzmir'de 4,89 liradan 5,05 liraya çıktı.

Benzine son olarak 1 Mayıs'ta 16 kuruş zam yapılmıştı.