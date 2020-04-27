Araç sahipleri dikkat! Benzine bu kez indirim geliyor

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren başlamak üzere 9 kuruşluk indirim bekleniyor.

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Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarının da sürekli değişiklik göstermesine neden oluyor.

EPGİS açıklayacak

İnternethaber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. İndirimin pompa fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı ise EPGİS'in yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

Benzine son olarak cuma günü 29 kuruş zam gelmişti.