Araç sahipleri dikkat! Benzine bu kez indirim geliyor

Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren başlamak üzere 9 kuruşluk indirim bekleniyor.Abone ol
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarının da sürekli değişiklik göstermesine neden oluyor.
EPGİS açıklayacak
İnternethaber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. İndirimin pompa fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı ise EPGİS'in yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
Benzine son olarak cuma günü 29 kuruş zam gelmişti.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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