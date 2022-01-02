Araç sahipleri dikkat! 2022 yılı trafik cezaları belli oldu

Trafik cezaları, Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) belirlenen yeniden değerleme oranına göre düzenlendi. İşte 2022 yılı trafik cezaları...Abone ol
2022 yılının uygulanacak trafik ceza ücretleri belli oldu. Değişimler 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olarak cezalara yansıyacak. İşte 2022 yılında uygulanacak trafik cezası ücretleri...
- Ruhsat bulundurmayanlar, plakayı farklı yere takanlar: 166 lira
- Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 lira
– Engelli parkını zapt etme: 392 lira
- Seyir halinde cep telefonu kullananlar, kırmızı ışıkta geçenler, hız limitini yüzde 30 aşanlar, muayene yaptırmayanlar: 427 lira
- Korsan taksi tercih eden yolcular: 607 lira
- Geçersiz ehliyetle araç kullananlar: 739 lira
- Plakanın şekliyle oynayanlar: 760 lira
- Yayaya öncelik vermeyenler: 860 lira
- Kış lastiği kuralına uymayanlar: 1137 lira
- Alkollü araç kullananlar, aracına çakar takanlar, hız limitini yüzde 50 aşanlar: 1823 lira
– Korsan yolcu taşıyanlar: 1823-9125 lira
- İkinci kez alkollü yakalananlar: 3091 lira
– Tescilli aracı plakasız kullananlar: 3091 lira
– Ehliyetsiz araç kullananlar: 3674 lira
- Aracıyla keyfi spin atan ve drift yapanlar: 9125 lira
- Uyuşturucu alarak araç kullananlar: 9410 lira
- Araç yükleme kurallarına uymayanlar: 408-502 lira