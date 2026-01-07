Araç sahipleri aman dikkat! Ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak
SBM’nin yayımladığı son veriler, İstanbul’da otomobil sahibi olmanın maliyetinin yalnızca araç fiyatıyla sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Buna göre, İstanbul’da aracını 4’üncü risk basamağından trafik sigortası yaptıran bir sürücü, 15 bin 160 TL ödemeden trafiğe çıkamıyor.
Zorunlu trafik sigortası yapılmadan yola çıkılması halinde ise sürücüyü yalnızca para cezası değil, araç bağlama yaptırımı da bekliyor. İşte detaylar...
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Ocak ayında geçerli olacak azami trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı.
Böylelikle yaklaşık 32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu.
PRİMLER RİSKE GÖRE DEĞİŞİYOR
İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 45 bin 479 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 580 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.
ANKARA'DA DURUM NE?
Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 44 bin 192 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 365 lira oldu.