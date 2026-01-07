Araç sahipleri aman dikkat! Ödemeyen artık trafiğe çıkamayacak

PRİMLER RİSKE GÖRE DEĞİŞİYOR

İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 45 bin 479 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 580 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.