Araç muayene ücretlerine zam geldi! İşte 2026 yılının yeni zamlı tarifesi

Yeni yıl ile beraber pek çok kalemin de fiyatları değişti. 2026 ile beraber her şeye zam geldi. Otomobil sahiplerini ilgilendiren araç muayene ücretleri de zamlandı. Araç muayenesini zamlı yaptırmak istemeyen kullanıcılar 2025 yılında randevularını alıp işlemlerini tamamlamıştı.