Araç muayene ücretlerine zam geldi! İşte 2026 yılının yeni zamlı tarifesi
2026 ile beraber her şeye zam geldi! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren araç muayene ücretlerinde de fiyatlar değişti. Buna göre, fiyat listesi yeniden değerleme oranına göre değişti. Peki 2026 araç muayene ücretleri ne kadar? TÜVTÜRK istasyonlarında araç muayene ücretleri kaç TL? İşte araç muayenesi ile ilgili tüm detaylar...
Yeni yıl ile beraber pek çok kalemin de fiyatları değişti. 2026 ile beraber her şeye zam geldi. Otomobil sahiplerini ilgilendiren araç muayene ücretleri de zamlandı. Araç muayenesini zamlı yaptırmak istemeyen kullanıcılar 2025 yılında randevularını alıp işlemlerini tamamlamıştı.
Yeniden değerleme oranına göre TÜVTÜRK, tüm araç gruplarında fiyatları yukarıya çekti. TÜVTÜRK istasyonlarında uygulanacak yeni listedeki fiyatlar ise araştırılmaya başlandı. Peki, hangi Araç grubunun fiyatı ne kadar?
BİNEK OTOMOBİLLER MUAYENE ÜCRETİ!
Binek otomobillerin muayene ücreti 3 bin 288 TL'ye yükseldi. Zorunlu egzoz emisyon ölçümü için ise 460 TL ödeme yapılıyor.
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır vasıta sınıfındaki araçların muayene bedeli 4 bin 446 lira olarak belirlendi.
Daha küçük motor hacmine sahip motosiklet, motorlu bisiklet ve traktör sahipleri ise istasyonlarda 1.674 TL'lik bir ödeme yapacak.