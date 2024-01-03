Araç muayene ücreti 2024! Zam geldi, TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Otomobil, minibüs, motosiklet...
2024 TÜVTÜRK araç muayene ücreti belli oldu. Araç muayene ücretleri 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı doğrultusunda zamlandı. Otobüs, kamyon, çekici, tanker, otomobil, minibüs, kamyonet, traktör, motosiklet yeni muayene ücret tarifeleri...
TÜVTÜRK istasyonlarında yapılan araç muayeneleri için, aracın türüne bağlı olarak muayene ücreti belirlenir. Araç muayene ücretleri 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı doğrultusunda zamlandı.
Araç muayene ücreti 2024
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 2023 yılı içerisinde belirlenen araç muayene ücreti 1.080 TL idi. 2024 yılı kamyon, çekici, otobüs ve tanker muayene ücreti 2.462 TL oldu.
Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork için 2023 araç muayene ücretleri 2023 yılı içerisinde 820 TL olarak alınıyordu. 2024 yılı otomobil, minibüs, arazi taşıtı (SUV), römork, yarı römork ve özel amaçlı taşıt muayene ücreti 1.821,60 TL oldu.
Traktör ve motosiklet sahiplerinin de diğer araç sahipleri gibi araç muayene zamanlarını düzenli olarak takip etmeleri ve araç muayenelerini zamanında yaptırmaları gerekir.