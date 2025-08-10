Araç kuyrukları oluştu! Gurbetçiler ülkeyi terk ediyor...
Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarında tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor. Yaz tatilini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, sevdiklerinden ayrılmanın hüznüyle Avrupa'ya dönüşe geçti. Araç kuyruğunda bekleyen gurbetçi, "Kalbimiz biraz buruk ama seneye tekrar geleceğimiz için şimdiden gün saymaya başladık" dedi.
Avrupa'da yaşayan Türkler, yaz tatilini memleketlerinde geçirdikten sonra dönüş yolculuğuna başladı. Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Gurbetçiler bir yandan Türkiye'deki günlerin keyfini hafızalarına kazıdıklarını, diğer yandan sevdiklerinden ayrılmanın burukluğunu yaşadıklarını ifade etti.
"KALBİMİZ BURUK, ŞİMDİDEN GÜN SAYMAYA BAŞLADIK"
Memleketi Trabzon'dan Almanya'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleyen Zeynep Doğan, tatil boyunca memleketin her köşesini gezdiklerini belirterek, "Bol bol anne baba ziyareti yaptık, büyüklerimizi gördük. Yaylalarımıza çıktık, denizlerimize gittik, yöresel yemeklerimizi yedik. İznimiz bitti, artık geri dönüyoruz.
Geride annelerimiz, babalarımız, bebeklerimizin dedeleri, akrabalarımız kaldı. Kalbimiz biraz buruk ama seneye tekrar geleceğimiz için şimdiden gün saymaya başladık. İnşallah yolculuğumuz sağ salim geçer" ifadelerini kullandı.
"HUZUR İÇİNDE MELEKETİMİZİ GEZDİK"
Antalya'dan İsveç'e ailesiyle dönüş yapan gurbetçilerden Koray Küçüksarı ise tatilin çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Antalya'dan geliyoruz, ailemizle beraber hoş vakitler geçirdik. Huzur içinde memleketimizi gezdik, dostlarımızla görüştük. Şimdi dönüş zamanı. İnşallah yolumuz açık olur" diye konuştu.