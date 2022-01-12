Araç almayı düşünenler dikkat! Otomobil devleri açıkladı: 2024'ten itibaren yalnızca...
Dünyanın en büyük otomotiv şirketleri merakla beklenen elektrikli araç takvimlerini açıkladı.
İklim krizinin her geçen gün daha da kötüleştiği dünyamızda yeni önlem paketleri açıklanmaya devam ediyor. Yaydıkları sera gazları nedeniyle atmosferdeki karbondioksit miktarını en çok artıranların başında gelen otomobillerin küresel ısınma ile mücadele kapsamında elektrikli modellere geçiş planları, otomotiv dünyasının gelecek planlarını oluşturuyor.
Son olarak Alman otomobil şirketi Audi, 2026 yılının ardından herhangi bir içten yanmalı otomobilde geliştirme yapmayacağını açıklarken, şirketin 2033 yılından itibaren ise tamamen elektrikli olacağı belirtildi.
İşte dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinin elektrikli otomobillere geçiş takvimleri...
AUDİ
Alman otomobil üreticisi Audi, sıfır karbon emisyonu hedefinin parçası olarak 2026 yılından sonra yeni, dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı. Audi CEO'su Markus Duesmann, 2026 yılı itibarıyla Audi'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobil modellerini piyasaya süreceği belirtti. Audi of America Başkanı Daniel Weissland ise, 2026 yılının ardından herhangi bir içten yanmalı otomobil lansmanı yapmayacaklarını söyledi. Weissland, şirketin 2033 yılından itibaren ise tamamen elektrikli olacağını aktardı.
ROLLS-ROYCE
İngiltere merkezli Rolls-Royce, 2023 yılında ilk tamamen elektrikli modeli Spectre'ı piyasaya sürecek. Şirket 2030 yılı itibarıyla ise, Birleşik Krallık hükümetinin aldığı karara uyarak bütün araçlarını elektrikli modellerden üretecek.