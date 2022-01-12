Araç almayı düşünenler dikkat! Otomobil devleri açıkladı: 2024'ten itibaren yalnızca...

İklim krizinin her geçen gün daha da kötüleştiği dünyamızda yeni önlem paketleri açıklanmaya devam ediyor. Yaydıkları sera gazları nedeniyle atmosferdeki karbondioksit miktarını en çok artıranların başında gelen otomobillerin küresel ısınma ile mücadele kapsamında elektrikli modellere geçiş planları, otomotiv dünyasının gelecek planlarını oluşturuyor.