Araç alacaklar dikkat! Sıfır araçlara temmuz zammı geldi: En ucuz otomobilin fiyatı şaşırtıyor
Otomobil satışları her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması fiyatların zamlanmasına yol açtı.
Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar Temmuz ayında da yapıldı. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas giderek daha fazla açıldı.
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Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar. Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor.
İşte en ucuz sıfır otomobiller
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Alfa Romeo Giulia 879.950 lira
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Audi A3 Sportback 464.578 lira
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