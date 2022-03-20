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Arabasının sallandığını gördü! İçine bakınca hayatının şokunu yaşadı: Rezalet patladı

Arabasının sallandığını gördü! İçine bakınca hayatının şokunu yaşadı: Rezalet patladı

Uzun süredir ortalıkta olmayan karısını aramaya çıkan erkek, arabasının sallandığını fark edince olanlar oldu.

Arabasının sallandığını gördü! İçine bakınca hayatının şokunu yaşadı: Rezalet patladı

Brezilya'nın Planaltina kentine bağlı Jardim Roriz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaya göre dövüş antrenörü Eduardo Alves, evinde bir süre bulamadığı karısını aramak için dışarı çıktı. 

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Arabasının sallandığını gördü! İçine bakınca hayatının şokunu yaşadı: Rezalet patladı

Arabasında bir gariplik olduğunu fark eden Alves, hemen aracına doğru koştu.

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Arabasının sallandığını gördü! İçine bakınca hayatının şokunu yaşadı: Rezalet patladı

Bu sırada karısını gören Alves, yanında da bir adam olduğunu fark etti.

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Arabasının sallandığını gördü! İçine bakınca hayatının şokunu yaşadı: Rezalet patladı

Adamın önce karısına tecavüz ettiğini düşünen Alves, daha sonra durumu anlamasıyla birlikte evsiz adamı hastanelik etti. 

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