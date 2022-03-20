Arabasının sallandığını gördü! İçine bakınca hayatının şokunu yaşadı: Rezalet patladı
Uzun süredir ortalıkta olmayan karısını aramaya çıkan erkek, arabasının sallandığını fark edince olanlar oldu.
Brezilya'nın Planaltina kentine bağlı Jardim Roriz Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaya göre dövüş antrenörü Eduardo Alves, evinde bir süre bulamadığı karısını aramak için dışarı çıktı.
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Arabasında bir gariplik olduğunu fark eden Alves, hemen aracına doğru koştu.
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Bu sırada karısını gören Alves, yanında da bir adam olduğunu fark etti.
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Adamın önce karısına tecavüz ettiğini düşünen Alves, daha sonra durumu anlamasıyla birlikte evsiz adamı hastanelik etti.
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