Arabada kilitli kaldı, cam kırılıp kurtarılınca da ilk işi bakın ne yapmak oldu!

Kurtulunca ilk işi sigara yakmak oldu

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde mahsur kalan kişiyi çıkarmak için otomobilin camını kırdı. Camın kırılması üzerine kurtulan genç ise hiçbir şey olmamış gibi sigara yaktı.