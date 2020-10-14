Arabada giderken yılanla göz göze geldi araç sahibi o anları kaydetti

Motor arızası verdi

Daha sonra yoluna devam eden Koray Fırıncıoğulları, İzmir’e geldiğinde otomobilin motor arızası verdiğini fark etti. Fırıncıoğulları, otomobilini dün tamirciye götürdü. Tamircinin otomobilde yaptığı incelemede vals bağlantısının koptuğu belirlendi. Ancak yılan, yine bulunamadı.