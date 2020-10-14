Arabada giderken yılanla göz göze geldi araç sahibi o anları kaydetti
BURSA’dan İzmir’e doğru otomobiliyle seyir halinde olan Koray Fırıncıoğulları (28), kaputtan yılan çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı. Karacabey İtfaiyesi ekipleri, otomobilin içinde yılanı bulamadı. Olaydan 3 gün sonra yılanın tekrar kaputtan çıktı.
İzmir’den Bursa’ya bir yakınını ziyaret etmek için gelen Koray Fırıncıoğulları ve babası Remzi Fırıncıoğulları, İzmir’e dönmek için geçen pazartesi günü 34 MV 8901 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Fırıncıoğulları otomobiliyle seyir halindeyken, Karacabey ilçesine geldiğinde kaputtan yılan çıktığını gördü. Yılanı gören Fırıncıoğulları, otomobilini yol kenarına çekince, yılan tekrar kaputa girdi.
Bunun üzerine Fırıncıoğulları, Karacabey İtfaiyesi’ne giderek, durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, otomobilde yaptığı aramada yılanı bulamadı. Fırıncıoğulları, yılanın yolda otomobilinden düştüğünü varsayarak, İzmir’e doğru tekrar yola çıktı.
Yılan aramalara rağmen bulumamadı
Koray Fırıncıoğulları, Manisa’ya geldiğinde yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü. Otomobili yolun kenarına çeken Fırıncıoğulları, otomobilin motor kısmında bir arama daha yapmasına rağmen, yılanı bulamadı.
Motor arızası verdi
Daha sonra yoluna devam eden Koray Fırıncıoğulları, İzmir’e geldiğinde otomobilin motor arızası verdiğini fark etti. Fırıncıoğulları, otomobilini dün tamirciye götürdü. Tamircinin otomobilde yaptığı incelemede vals bağlantısının koptuğu belirlendi. Ancak yılan, yine bulunamadı.