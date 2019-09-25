Araba sigara yasağı başladı! Sürücüler isyan etti

Kayıtta mısın? Çekin beni: Muğla'da, kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.