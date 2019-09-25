Araba sigara yasağı başladı! Sürücüler isyan etti
Kapalı mekanlarda sigara içilmemesine yönelik yasak arabalar içinde geçerli hale geldi. Yurdun dört yanında yapılan denetimlerde vatandaşlar tepki gösterdi.
Polis ekipleri, farklı şehirlerde özel araçlara yönelik 'dumansız araçlar uygulaması' gerçekleştirdi. Araçlarında sigara içen sürücülere 153 TL idari para cezası kesildi.
Yakmadan önce aklıma gelmişti: Ataşehir’de yapılan uygulamada, direksiyon başında sigara içtiği tespit edilen sürücülere ilgili kanun maddesi uyarınca 153 lira para cezası kesildi. Öte yandan araçta sigara içerken yakalanan bir sürücü ,"Yakmadan önce aklıma gelmişti" derken, diğer sürücülere araçta sigara içmeme tavsiyesinde bulundu.
Kayıtta mısın? Çekin beni: Muğla'da, kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.
36 bin 567 TL ceza kesildi: Kocaeli’de yurt geneli ile eş zamanlı yapılan denetimlerde araçta sigara içen sürücülere 36 bin 567 TL idari para cezası kesildi.