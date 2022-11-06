Araba kullanmayı bırakan Okan Bayülgen’den TOGG açıklaması! ‘’Tekrar zevk alacağım’’

“Togg’un kokpitine baktığımızda diğer otomobil markalarında olmayan dev bir panel var. İnsanlar buradan film mi izleyecek diye soruyorlar? Bu büyük bir olay. O ekran hayatımızı kolaylaştıracak. Hayat artık o ekranda olacak. Milli otomobilimizin olması benim için büyük gurur." dedi.