Araba kullanmayı bırakan Okan Bayülgen’den TOGG açıklaması! ‘’Tekrar zevk alacağım’’
Ünlü şovmen Okan Bayülgen, Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG’un bir devrim olduğunu söyledi. Türkiye’nin otomobil üretmesinin kuru verici olacağını söyleyen Bayülgen, ‘’Araç kullanmaktan zevk alacağım’’ dedi.
Okan Bayülgen, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu'nun (TOBFED) düzenlediği Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’ne katıldı. Togg’un Türkiye için bir devrim olduğunu söyledi.
Bayülgen, TOGG’un dev ekranını çok faydalı bulduğunu ve sürücülere büyük kolaylık sağlayacağını söyledi. Otomobillerin artık farklı teknoloji ile donatıldığına vurgu yaptı.
“Togg’un kokpitine baktığımızda diğer otomobil markalarında olmayan dev bir panel var. İnsanlar buradan film mi izleyecek diye soruyorlar? Bu büyük bir olay. O ekran hayatımızı kolaylaştıracak. Hayat artık o ekranda olacak. Milli otomobilimizin olması benim için büyük gurur." dedi.
İstanbul trafiğinde araç kullanmaktan usandığını söyleyen Bayülgen, ‘’TOGG’un dev ekranına Otovınn kurarsam işte o gün araç kullanmaktan tekrar zevk alacağım’’ dedi.