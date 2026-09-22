Ara tatil ne zaman? MEB 2026-2027 takvimine göre kasım ve mart ara tatili tarihleri

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tatil takvimini araştırmaya başladı. “Ara tatil ne zaman?”, “Kasım ara tatili hangi gün başlayacak?”, “Yarıyıl tatili ne zaman?” ve “İkinci dönem ara tatili hangi tarihte?” soruları gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimine göre yeni eğitim yılında iki ayrı ara tatil uygulanacak. Öğrenciler birinci dönem ve ikinci dönem içerisinde birer haftalık dinlenme fırsatı yaşayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

Birinci dönem ara tatili tarihleri:

Başlangıç: 16 Kasım 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Kasım 2026 Cuma

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük bir dinlenme süresi yaşayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili tarihleri:

Başlangıç: 8 Mart 2027 Pazartesi

Bitiş: 12 Mart 2027 Cuma

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili ocak ayında başlayacak.

Sömestr tatili tarihleri:

Başlangıç: 25 Ocak 2027 Pazartesi

Bitiş: 5 Şubat 2027 Cuma

İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler yaz tatiline başlayacak.

ARA TATİLLER KALDIRILDI MI?

Hayır. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için ara tatil uygulaması devam ediyor. MEB’in açıkladığı çalışma takviminde öğrencilerin yıl içinde iki kez ara tatil yapacağı belirtildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılında tatil dönemleri:

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Yaz tatili başlangıcı: 25 Haziran 2027

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLADI?

Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı. Birinci dönem dersleri 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

ÖĞRENCİLER KAÇ GÜN TATİL YAPACAK?

Öğrenciler eğitim yılı içerisinde ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatiliyle birlikte farklı dönemlerde dinlenme fırsatı bulacak. Ara tatiller hafta sonlarıyla birlikte değerlendirildiğinde öğrenciler için yaklaşık 9 günlük tatil süresi oluşacak.