Apple’a yedi ayrı patent ihlali suçlaması! Bu kez sessiz çözemeyecek

Dava konusu yedi patent, genel olarak yüz kilidi açma sistemlerinde kullanılan optik deri algılama teknolojileri ile farklı malzemelerin özelliklerini belirlemeye yarayan dedektör sistemlerini kapsıyor.

IPHONE VE IPAD PRO MODELLERİ DAVANIN ODAĞINDA

trinamiX’in patent ihlali yaptığı iddiasıyla suçladığı ürünler arasında iPhone 15, iPhone 16 ve iPhone 17 serileri, iPhone Air, 4. ve 6. nesil iPad Pro modelleri ile M4 ve M5 işlemcili iPad Pro cihazları bulunuyor.