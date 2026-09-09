Apple’a yedi ayrı patent ihlali suçlaması! Bu kez sessiz çözemeyecek
Alman kimya devi BASF’in yan kuruluşu trinamiX, Apple’ın iPhone ve iPad Pro modellerinde kullandığı Face ID teknolojisinin kendisine ait yedi patenti ihlal ettiğini öne sürerek dava açtı. Şirket, tazminatın yanı sıra bazı ürünlerin satış ve ithalatının durdurulmasını talep ediyor.
Alman kimya devi BASF bünyesinde faaliyet gösteren trinamiX, biyometrik güvenlik teknolojilerine ilişkin patentlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Apple’a dava açtı.
YEDİ AYRI PATENT İHLALİ İDDİASI
Şirket, iPhone ve iPad Pro modellerinde kullanılan yeni nesil Face ID teknolojilerinin kendisine ait yedi ayrı patenti ihlal ettiğini savunuyor. ABD’nin Teksas Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde açılan davada trinamiX, jürili yargılama talep ederken Apple’dan tazminat ödenmesini ve patent ihlali yaptığı öne sürülen ürünlerin satışının durdurulmasını istiyor.
İNSAN DERİSİNİ AYIRT EDEN SİSTEM TARTIŞMA KONUSU
Gelişmiş sensör ve algılama sistemleri geliştiren trinamiX, dava kapsamında yer alan patentlerin yüz tanıma sırasında gerçek insan derisini tespit etmeye yarayan teknolojileri kapsadığını belirtiyor.
Şirketin iddiasına göre sistem, kullanıcının yüzüne belirli bir ışık deseni gönderiyor ve yüzeyden geri yansıyan ışığı analiz ederek materyalin özelliklerini belirliyor. Elde edilen veriler 3D derinlik bilgileriyle birleştirilerek gerçek insan derisinin fotoğraf, maske ya da benzeri sahte doğrulama yöntemlerinden ayırt edilmesi sağlanıyor.
Dava konusu yedi patent, genel olarak yüz kilidi açma sistemlerinde kullanılan optik deri algılama teknolojileri ile farklı malzemelerin özelliklerini belirlemeye yarayan dedektör sistemlerini kapsıyor.
IPHONE VE IPAD PRO MODELLERİ DAVANIN ODAĞINDA
trinamiX’in patent ihlali yaptığı iddiasıyla suçladığı ürünler arasında iPhone 15, iPhone 16 ve iPhone 17 serileri, iPhone Air, 4. ve 6. nesil iPad Pro modelleri ile M4 ve M5 işlemcili iPad Pro cihazları bulunuyor.
TRINAMIX’TEN SATIŞ YASAĞI VE TAZMİNAT TALEBİ
Şirket, mahkemeden patent ihlalinin resmi olarak tespit edilmesini, söz konusu ürünlerin satış ve ithalatının engellenmesini, uğradığı zararın karşılanması için tazminat ödenmesini ve dava kapsamında oluşan vekalet ücretlerinin Apple tarafından karşılanmasını talep ediyor.