Apple yeni iPhone modelini tanıttı! İşte iPhone 13 fiyatı ve özellikleri

Apple'ın merakla beklenen, iPhone 13 ailesini tüm dünyaya göstereceği lansman start aldı. Şirketin Kaliforniya'daki merkez binasında pandemi nedeniyle bir kez daha seyircisiz olarak düzenlenen etkinlikte yeni ürünlerin özellikleri ve satış fiyatları paylaşıldı.