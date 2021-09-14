Apple yeni iPhone modelini tanıttı! İşte iPhone 13 fiyatı ve özellikleri
Teknoloji devi Apple, düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 13 ailesini ve yeni iPad cihazlarını tanıtıyor. İşte yeni iPhone 13, Mini, Pro ve Pro Max cihazları ve özellikleri...
Apple'ın merakla beklenen, iPhone 13 ailesini tüm dünyaya göstereceği lansman start aldı. Şirketin Kaliforniya'daki merkez binasında pandemi nedeniyle bir kez daha seyircisiz olarak düzenlenen etkinlikte yeni ürünlerin özellikleri ve satış fiyatları paylaşıldı.
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iPhone 13'te IP68 suya dayanıklılık bulunuyor. Arka kamera bölümü yeniden düzenlendi.
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Ayrıca pembe, mavi, gece, yıldız ve kırmızı olarak beş yeni renk geliyor.
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Hem iPhone 13 hem iPhone 13 Mini yüzde 28 daha parlak ekrana sahip. Ekranda Super Retina XDR kullanıldı.
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