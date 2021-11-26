Apple ürünleri yeniden satışa çıkardı iPhone'a 4 bin lira zam geldi!

Dolar fiyatının fırlamasının ardından Apple online satışları kapatmıştı. Apple ürünleri zamlı fiyatlarla yeniden satışa çıkardı. iPhone 13 Pro fiyatı ise 4 bin TL'lik zamla birlikte 15.999 TL’den 19.999 TL’ye yükseldi.

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Döviz kurundaki artış nedeniyle Türkiye'deki satışlarını durduran Apple ürünlerinin yeni fiyatları belli oldu. iPhone 13’lere yaklaşık 4 bin TL'lik zam yapıldı.

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybının ardından, Apple, iPhone ürünlerinin satışlarını durdurmuştu.

Apple Türkiye satışlara yeniden başlarken, iPhone ürünlerine gelen zamlar da belli oldu. iPhone 13’lere yaklaşık 4 bin TL’lik zam yapıldı.

Zamdan önce 11.999 TL’ye satılan iPhone 13 128 GB modeli 3 bin TL’lik zamla birlikte 14.999 TL’ye yükseldi.

iPhone 13 Pro fiyatı ise 4 bin TL'lik zamla birlikte 15.999 TL’den 19.999 TL’ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli olan 13 Pro Max 1 TB ise 28.999 TL’ye ulaştı.

Zamlı iPhone fiyatları

iPhone 13

iPhone 13 128 GB: 14.999 TL

iPhone 13 256 GB: 16.199 TL

iPhone 13 512 GB: 18.599 TL

iPhone 13 mini

iPhone 13 mini 128 GB: 13.999 TL

iPhone 13 mini 256 GB: 15.199 TL

iPhone 13 mini 512 GB: 17.599 TL

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro 128 GB: 19.999 TL

iPhone 13 Pro 256 GB: 21.199 TL

iPhone 13 Pro 512 GB: 23.599 TL

iPhone 13 Pro 1 TB: 25.999 TL

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max 128 GB: 22.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256 GB: 24.199 TL

iPhone 13 Pro Max 512 GB: 26.599 TL

iPhone 13 Pro Max 1 TB: 28.999 TL

iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE

iPhone 12 64 GB: 13.999 TL

iPhone 11 64 GB: 10.999 TL

iPhone SE 64 GB: 7.499 TL