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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı! İşte yeni iPhone fiyatları

Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı! İşte yeni iPhone fiyatları

Teknoloji devi Apple, Türkiye'da sattığı tüm cihazlara zam yaptı. En pahalı iPhone 42 bin TL oldu. İşte model model tüm fiyatlar...

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Teknoloji devi Apple, California’da düzenlediği Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı’nda yeni ürünlerini tanıttı, lansmanını gerçekleştirdi.

Apple Türkiye, 17 ila 20 oranında zam yaptı
Apple, etkinliğin ardından Türkiye'de sattığı tüm cihazlara zam yaptı. Apple cihazlarına ortalama yüzde 17 ila 20 oranında zam geldi

İşte zam sonrası iphone fiyatları

iPhone SE 64 GB 10 bin 999 TL1'den 13 bin 499 TL'ye

iPhone 11 64 GB 12 bin 999 TL'den 14 bin 999 TL'ye

iPhone 12 mini 128 GB 15 bin 799 TL'den 18 bin 999 TL'ye

iPhone 12 128 GB 17 bin 499 TL'den 20 bin 999 TL'ye

iPhone 13 mini 128 GB 17 bin 499 TL'den 20 bin 999 TL'ye

iPhone 13 128 GB 18 bin 999 TL'den 22 bin 499 TL'ye

iPhone 13 Pro 128 GB 24 bin 999 TL'den 29 bin 999 TL'ye

iPhone 13 Pro Max 128 GB 27 bin 999 TL'den 32 bin 999 TL'ye

iPhone 13 Pro Max 1 TB    37 bin 999 TL    41 bin 799 TL

M1 MacBook Air 17 bin 999 TL'den 20 bin 999 TL'ye

M2 MacBook Air 8 çekirdekli GPU – 25 bin 999 TL

M2 MacBook Air 10 çekirdekli GPU – 32 bin 299 TL

M1 MacBook Pro 13 inç 22 bin 499 TL Satıştan kalktı

M2 MacBook Pro 13 inç 256 GB – 27 bin 999 TL

M2 MacBook Pro 13 inç 512 GB – 31 bin 999 TL

M1 Max MacBook Pro 16 inç 60 bin 999 TL 71 bin 999 TL

M1 Pro MacBook Pro 14 inç 35 bin 499 TL 41 bin 999 TL

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