Apple resmi fiyat listesini duyurdu! iPhone 18 Pro, Pro Max ve iPhone Duo Türkiye fiyatı kaç TL oldu?

Küresel teknoloji devi Apple, Kaliforniya’da düzenlediği dev lansman etkinliğiyle yeni nesil akıllı telefon modellerini resmi olarak tanıttı. Etkinlikte gözler yüksek performans sunan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine çevrilirken, gecenin en büyük sürprizi Apple’ın ilk katlanabilir telefonu olan iPhone Duo oldu. Yeni A20 Pro çip, 48 MP değişken diyaframlı kameralar ve gelişmiş pil ömrüyle dikkat çeken yeni seri, akıllı telefon pazarındaki standartları yeniden belirledi. Apple Türkiye web sitesinde yeni modellerin Türkiye satış fiyatları, ön sipariş saatleri ve mağaza teslimat tarihleri ilan edildi. Peki, iPhone 18 Pro, Pro Max ve iPhone Duo ne zaman satışa çıkacak, özellikleri neler ve Türkiye fiyatı kaç TL oldu? İşte yeni iPhone ailesine dair tüm ayrıntılar…

IPHONE 18 PRO VE PRO MAX ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ

Yeni iPhone 18 Pro ailesi, hem tasarım hem de donanım alanında şu üst düzey özellikleri bünyesinde barındırıyor:

İşlemci: 2nm mimarisine sahip A20 Pro çip, 6 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU ve çift 16 çekirdekli Neural Engine desteği sunuyor.

Ekran: iPhone 18 Pro modelinde 6,3 inç, Pro Max modelinde ise 6,9 inç Super Retina XDR ProMotion ekran yer alıyor.

Kamera: 48 MP Fusion Ana kamera ilk kez değişken diyafram teknolojisi kazanırken, 48 MP Ultra Geniş ve 48 MP Telefoto lens arka paneli tamamlıyor.

Batarya ve Şarj: İyileştirilen batarya performansıyla Pro Max modeli 43 saate kadar video oynatma imkanı tanıyor ve 60W adaptörle 15 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşıyor.

APPLE’IN İLK KATLANABİLİR TELEFONU: IPHONE DUO

Apple’ın katlanabilir ekranlı ilk telefonu iPhone Duo, esnek ekran teknolojisi ve titanyum menteşe yapısıyla dikkat çekiyor. Cihaz katlandığında 5,4 inç dış ekran sunarken, açıldığında 7,6 inçlik dev bir tablet formuna dönüşüyor. A20 Pro çipten güç alan cihaz, profesyonel çoklu görev (multitasking) yetenekleriyle öne çıkıyor.

IPHONE 18 PRO, PRO MAX VE DUO TÜRKİYE FİYATLARI KAÇ TL?

Apple Türkiye resmi satış kanalında açıklanan başlangıç fiyatları depolama kapasitelerine göre şu şekilde belirlendi:

iPhone 18 Pro (256 GB): 137.999 TL

iPhone 18 Pro Max (256 GB): 149.999 TL

iPhone Duo (256 GB): 229.999 TL

Serinin en yüksek depolama seçeneği olan 2 TB iPhone 18 Pro Max modeli 255.999 TL’ye, iPhone Duo 2 TB modeli ise 335.999 TL’ye kadar ulaşıyor.

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleri için Türkiye’de ön siparişler 12 Eylül Cumartesi günü saat 15.00’te erişime açılıyor. Pro modellerin genel mağaza satışı ise 18 Eylül Cuma günü başlayacak. Katlanabilir ekranlı iPhone Duo modeli için ön sipariş süreci 16 Ekim tarihinde başlarken, cihaz 23 Ekim itibarıyla mağazalarda yerini alacak.