Apple merakla beklenen etkinliğinde yeni cihazlarını tanıttı
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen etkinliğini gerçekleştirdi. Apple, 7 farklı renk seçeneği ile gelen yeni iMac ve iPad Pro'yu görücüye çıkardı. Yeni iPad Pro'ların Türkiye fiyatları da açıklandı. Şirket, bir de sürprize imza attı. İşte; Apple'ın tanıttığı yeni ürün ve servisler...
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirdiği lansman CEO Tim Cook'un konuşması ile başladı.
Tim Cook'un tanıttığı ilk ürün Apple Card oldu. Cook, kartın 18 yaşından büyük herkesin kullanımına açılacağını belirtti. Cook'un tanıttığı bir başka servis ise Apple Podcasts oldu. Bu servis önümüzdeki aydan itibaren 170 ülke ve bölgeye açılacak. Podcast servisi kullanıcılarına reklamsız hizmet sunacak.
Lansmanda iPhone 12 ve iPhone 12 Mini için gelen yeni renk de belli oldu. Apple bu modellere mor rengi de entegre etti. Mor iPhone'lerin 23 Nisan'dan itibaren ön siparişe açılacağı açıklandı. Mor iPhone'ler 30 Nisan'dan itibaren ise bütün Apple mağazalarından satın alınabilecek.
Kısa mesafe geniş bant kablosuz bağlantı üzerinden değerli eşyalarınızı takip etmenizi sağlayan Apple AirTags da lansmanda görücüye çıkan ürünler kervanına katıldı. Ürünün ABD fiyatı 29 dolar olarak belirlendi. 4'lü paketin fiyatı ise 99 dolar oldu.