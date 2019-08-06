Apple kredi kartı geliyor! Davetiyeler gönderildi hisseleri bir anda arttı

Apple'ın bu kartla amacı ne?: Apple’dan yapılan açıklamada Apple Card’ın Chase Sapphire veya American Express gibi ayrıcalıklı kartlarla rekabet etmeyi hedeflemediği, bunun ötesinde söz konusu karta bütün iPhone kullanıcılarının erişebilmesinin amaçlandığı, bu sebeple de kart başvuru sürecinin diğer kartlarda olduğu kadar sıkı olmayacağı belirtildi.