Apple kredi kartı geliyor! Davetiyeler gönderildi hisseleri bir anda arttı
Geçtiğimiz günlerde hisselerinde değer kaybı yaşayan Apple, merakla beklenen kredi kartı için bazı iPhone kullanıcılarına davetiye gönderdi.
ABD'li teknoloji devi Apple, Goldman Sachs ortaklığında çıkaracağı kredi kartı için harekete geçti. Geçtiğimiz aylarda lansmanı yapılan kredi kartı için bazı kullanıcılara davetiye gönderen Apple'ın hisseleri de 0.72 yükseldi. Peki Apple Card neler sunacak?
The Verge'in haberine göre söz konusu kredi kartının, bir ay sonra kullanıcıların tamamına sunulacağı ve iOS 12.4 veya üzeri işletim sistemine sahip iPhone kullanıcılarının telefonlarındaki cüzdan uygulaması üzerinden karta başvuru yapabilecekleri belirtildi.
Ayrıca haberde uygulama için verilen kullanıcı bilgilerinin denetim için Goldman Sachs’e gönderileceği ve bu işlemin bir dakikadan daha kısa süreceği vurgulandı.
Apple'ın bu kartla amacı ne?: Apple’dan yapılan açıklamada Apple Card’ın Chase Sapphire veya American Express gibi ayrıcalıklı kartlarla rekabet etmeyi hedeflemediği, bunun ötesinde söz konusu karta bütün iPhone kullanıcılarının erişebilmesinin amaçlandığı, bu sebeple de kart başvuru sürecinin diğer kartlarda olduğu kadar sıkı olmayacağı belirtildi.