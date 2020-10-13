Apple, iPhone 12 ailesini tanıttı iPhone 12 Pro ve Pro Max'in özellikleri ve fiyatı açıklandı

Tasarım

- Daha büyük lensler ve kare şeklinde arka kamera modülü

- 12 Pro ve Pro Max LIDAR sensörü nedeniyle 4 daireli kamera modülü

- 5G nedeniyle önceki modellere kıyasla daha geniş anten olukları

- Paslanmaz çelik çerçeveler

- Corning tarafından üretilen seramik gövde

- 6 metreye kadar su geçirmezlik ve toza dayanıklılık (IP68)

Yeni iPhone modellerinin en büyük tasarım değişikliği iPhone 6’dan bu yana karşımıza çıkan yuvarlak hatlara sahip çerçevelerin ortadan kaldırılması. Paslanmaz çelikten üretilecek çerçeveler, herhangi bir bombeye sahip olmadan cihazın etrafını dolaşıyor. Bu tasarım en son iPhone 4, 5 ve SE modellerinde karşımıza çıkmıştı. Yani Apple bir nevi geçmiş ile bugünü bir araya getirdi.

Ayrıca iPhone 12'de Apple, cam yerine Corning tarafından geliştirilen özel bir seramik kullanıyor. Bu materyalin diğer malzemelerden veya herhangi bir camdan daha sert olduğu söyleniyor.