Apple, iPhone 12 ailesini tanıttı iPhone 12 Pro ve Pro Max'in özellikleri ve fiyatı açıklandı
iPhone 12 modelleri, düzenlenen etkinlikte görücüye çıktı. iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? İşte tüm detaylar...
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 11 ile Apple, turnayı gözünden vurdu. 3 farklı modele sahip olan iPhone 11 ailesinin başlangıç modeli, 2020’nin en çok satılan telefonu oldu. Her ne kadar yaşanan vergi zamları nedeniyle ülkemizdeki fiyatı 8000 bin TL’ye dayansa da iPhone 11’in başarısı, gözleri Apple’ın yeni oyuncağına çevirdi ve iPhone 12 ailesi, 4 farklı modelle karşımıza çıktı.
iPhone 6 ile tarih olan köşeli, keskin hatlara sahip tasarımla karşımıza çıkan iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve Pro Max, performans konusunda da çıtayı belirleyecek telefonlar arasına girdi. Tüm modellerde 5G teknolojisinin bulunması, Pro ve Pro Max'te fotoğraflarda çığır açacak LIDAR teknolojisi gibi önemli detaylar var.
Karşınızda 5G destekli iPhone 12 ailesi
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
Apple’ın bu yıl 3 değil, 4 farklı model ile karşımıza çıktı. Serinin en küçük modeli iPhone 12 mini olurken; ardından ana model iPhone 12 ve üst segment versiyonlar olan iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max ailedeki yerini aldı.
Tasarım
- Daha büyük lensler ve kare şeklinde arka kamera modülü
- 12 Pro ve Pro Max LIDAR sensörü nedeniyle 4 daireli kamera modülü
- 5G nedeniyle önceki modellere kıyasla daha geniş anten olukları
- Paslanmaz çelik çerçeveler
- Corning tarafından üretilen seramik gövde
- 6 metreye kadar su geçirmezlik ve toza dayanıklılık (IP68)
Yeni iPhone modellerinin en büyük tasarım değişikliği iPhone 6’dan bu yana karşımıza çıkan yuvarlak hatlara sahip çerçevelerin ortadan kaldırılması. Paslanmaz çelikten üretilecek çerçeveler, herhangi bir bombeye sahip olmadan cihazın etrafını dolaşıyor. Bu tasarım en son iPhone 4, 5 ve SE modellerinde karşımıza çıkmıştı. Yani Apple bir nevi geçmiş ile bugünü bir araya getirdi.
Ayrıca iPhone 12'de Apple, cam yerine Corning tarafından geliştirilen özel bir seramik kullanıyor. Bu materyalin diğer malzemelerden veya herhangi bir camdan daha sert olduğu söyleniyor.
Ekran
- iPhone 12 Mini: 5,4 inç ekran
- iPhone 12: 6,1 inç ekran
- iPhone 12 Pro: 6,1 inç ekran
- iPhone 12 Pro Max: 6,7 inç ekran
- iPhone 12 Mini ve 12 için 60 Hz yenileme hızı
- iPhone 12 Pro ve Pro Max için 120 Hz yenileme hızı
Apple, iPhone 12 için ekran kalitesini biraz daha geliştirerek iPhone 11'e kıyasla daha parlak bir panel kullanıyor. HLG HDR desteği sayesinde canlı yayınlarda yüksek çözünürlükle görüntü izlemek mümkün oluyor.
iPhone 12 Mini'nin sahip olduğu 5.4 inç büyüklüğündeki ekran iPhone 12 ve 12 Pro'da yerini 6.1 inç ekrana bırakıyor. iPhone 12 Pro Max ise ailenin en büyüğü olarak 6,7 inçlik bir ekrana sahip.