Apple iPhone 11’i tanıtınca ortalık yıkıldı, Kamerası için atılan tweetler bomba
Teknoloji devi Apple, geleneği bozmadı. Her yıl Eylül ayında yeni modelini tanıtan Apple, bu yıl da iPhone 11 modelini tüm dünyaya tanıttı. Sosyal medya kullanıcıları ise, yeni tasarımla dalga geçti.
Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11'i San Francisco'da düzenlenen lansmanında fiyatını açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları, yeni tasarımla dalga geçti. Yeni tasarımı ocaktan, traş makinesine, tıraş makinesinden hindistan cevizine kadar birçok şeye benzeten sosyal medya kullanıcıları, kırdı geçirdi.
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