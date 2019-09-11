Apple iPhone 11 kamerası ile şaşırttı! Türkiye fiyatı cep yakacak
Apple lansmanında yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'i tanıtıldı. İşte yeni iPhone 11 modellerinin özellikleri ve Türkiye, ABD fiyatları.
iPhone 11’in tanıtımı gerçekleşti ve iPhone 11 serisinin özellikleri resmi olarak açıklanmış oldu. Apple’ın her yıl düzenlediği ve yeni ürünlerini tanıttığı etkinliği bu yıl 10 Eylül Salı günü ABD’nin California eyaletinin Cupertino şehrinde yer alan şirketin genel merkezinin Steve Jobs Tiyatrosu’nda gerçekleşti. iPhone'un ABD fiyatları hesaplı görünse de Türkiye fiyatları hayli pahalı.
Yeni iPhone 11'in özellikleri neler?
5.8 inçlik iPhone 11'in arka tarafı camdan oluşuyor. iPhone 11 4 farklı renk ile geliyor.
iPhone 11'de 2 tane 12 MP değerinde arka kamera bulunacak. iPhone 11 Pro 128, 256 ve 512 GB dahili depolama kapasitesi sunuyor.
iPhone 11, 4K kalitesinde videolar çekebilecek. Face ID'nin hızında ise iyileştirmeler yapıldığı vurgulandı.