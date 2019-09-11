Apple iPhone 11 kamerası ile şaşırttı! Türkiye fiyatı cep yakacak

iPhone 11’in tanıtımı gerçekleşti ve iPhone 11 serisinin özellikleri resmi olarak açıklanmış oldu. Apple’ın her yıl düzenlediği ve yeni ürünlerini tanıttığı etkinliği bu yıl 10 Eylül Salı günü ABD’nin California eyaletinin Cupertino şehrinde yer alan şirketin genel merkezinin Steve Jobs Tiyatrosu’nda gerçekleşti. iPhone'un ABD fiyatları hesaplı görünse de Türkiye fiyatları hayli pahalı.