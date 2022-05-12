Apple artık en değerli şirket değil! Zirve değişti

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, dünyanın en değerli şirketi sıralamasında ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'yi 2020'den beri ilk kez geride bırakarak liderliğe çıktı.

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Artan petrol fiyatlarından yararlanan Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun piyasa değeri çarşamba günü itibarıyla 2,42 trilyon dolara yükseldi. ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'nin piyasa değeri ise son zamanlarda teknoloji hisselerde etkili olan satışlarla 2,37 trilyon dolara geriledi. Böylece Saudi Aramco, Apple'yi 2020'den beri ilk kez geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu.

Bu yılın başlarında Apple'nin piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşırken Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2 trilyon doların altındaydı. Bu yıl Apple hisseleri yaklaşık yüzde 20 düşerken Ukrayna'daki savaşla artan petrol fiyatlarından yararlanan Saudi Aramco hisseleri yaklaşık yüzde 29 arttı.